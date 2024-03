Il trionfo di Putin | rieletto per plebiscito

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alle elezioni presidenziali russe, Vladimirottiene un’ampia maggioranza dei voti, consolidando la sua autorità all’interno del paese. Lo Zar è stat eletto per la quinta volta eletto con l’88% dei voti. Un, come da attesa, nonostante la guerra in Ucraina e la morte di Alexei Navalny. O forse anche grazie a questo. L’affluenza al voto è stata del 74,3% (contro il 67,54% del 2018) e i suoi avversari, Leonid Slutsky (del Partito Liberal Democratico), Nikolai Kharitonov (Partito Comunista) e Vladislav Davankov (Nuovo Popolo), non sono riusciti ad andare oltre percentuali irrisorie. Almeno 100 persone sono state arrestate durante le operazioni di voto, ma per gli osservatori di Zambia, Nigeria e Centrafrica le elezioni si sono svolte secondo regole democratiche. E se lo dicono loro… Durante una delle sue apparizioni pubbliche dal comitato ...