Il trapper Medy Cartier in carcere | la mamma gli posta i messaggi ai fan | “Un abbraccio a tutti”

Bologna, 14 marzo 2024 – La mamma di Medy Cartier piange: "Fatemelo tornare a casa". Appena pochi giorni fa sui social il figlio pubblicava foto di loro due insieme, in cui le regalava accessori di ... (ilrestodelcarlino)

Da “Muschio Selvaggio” al carcere. Il trapper bolognese 23enne Medy Cartier (vero nome El Marbouh El Mehdi) è tornato in carcere. Come spiega una nota della Questura: “La squadra Mobile di Bologna ... (ilfattoquotidiano)