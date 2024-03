Il Sud-est degli Stati Uniti? Una nuova frontiera per le imprese tessili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un incontro che si pone l’obiettivo finale di illustrare alleitaliane le opportunità di mercato potenzialmente offerte da una delle aree più dinamiche, comprendente Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina. E’ quel che promette l’iniziativa realizzata da Confindustria Toscana Nord e Italy-America Chamber of Commerce Southeast - Camera di Commercio Italiana a Miami, che si concretizzerà in un convegno fissato per le 14 di dopodomani presso la Camera di Commercio di via del Romito (e al quale sarà possibile iscriversi dal sito internet della Italy-America Chamber of Commerce Southeast). Le province di Lucca, Pistoia e Prato intrattengono già oggi importanti relazioni economiche con gli "States", per un saldo commerciale annuale che è rivelato mediamente positivo negli ultimi anni ...