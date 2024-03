Il sondaggista indipendente rivela | “I voti per Putin sono veri”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi La Repubblica ha pubblicato un’intervista al quarantenne Denis Volkov, direttore del Centro Levada, famoso per essere l’unico istituto di sondaggiin Russia. Si tratta di un’analisi molto interessante sulle elezioni che hanno incoronato di nuovo: secondo Volkov, che è considerato “agente straniero” dal regimeiano, il consenso dello Zar da Mosca alla Siberia è veramente bulgaro. Insomma: le elezioni non saranno “né giuste né libere”, di sicurostate condite da episodi di violenza, ma l’ex agente del Kgb – come spiega tristemente Ludmila Ulitskaya, grande autrice russa – “è il presidente che il Paese si merita: né peggiore, né migliore”. Il consenso diE proprio perchéè il leader che la Russia ha partorito, non sorprende – se non forse i ...