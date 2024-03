Il salmone degli allevamenti intensivi è meglio non mangiarlo L' inchiesta della BBC smaschera i danni della produzione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Scozia è il terzo Paese al mondo per numero di salmoni allevati: con oltre 38 milioni di pesci allevati ogni anno, le sue esportazioni sono dirette verso oltre cinquanta Paesi, compresa l’Italia, che è fra i primi dieci importatori. Ma pur se l’alto valore nutrizionale ha reso questo pesce uno dei più comuni sulle nostre tavole, iloggi, se allevato con metodi, ènonpiù. È questo in sostanza ciò che conclude la nuovaBBC dalla quale emerge una situazione decisamente preoccupante. L'allevamento ittico ha un costo troppo caro Laspinta all'eccesso dall'altissima domanda, sta danneggiando l'ambiente e la salute di umani e salmoni, come mai prima. L’acquacoltura intensiva ha, infatti, un ...