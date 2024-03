Il Rolo recupera due gol e fa pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) COLORNO 0 MONTECCHIO 1 COLORNO: Monteverdi, Toma (22’ st Lessa Locko), Renzetti (11’ st Castagnetti), Morrone (38’ st Carrasco), Denti, Bersanelli, Cautiero (30’ st Lo Re), Pessagno, Delporto, Lorenzani, Piscitelli (39’ st Mariniello). A disp. Cattabiani, Manghi, Galuppo, Pessagno. All. Pin. MONTECCHIO: Sodano, Blotta, Torri, Contini, Longhi, Borghi, Lusetti (41’ st Aroma), Bassoli, Becilacqua (25’ st Zavaroni), Davoli (36’ st Dall’Aglio), Sane. A disp. Voltolini, Montipietra, Oliomarini, Strajescu. All. Ferretti. Arbitro: Maselli di Bologna. Rete: 24’ st Bassoli. Note: ammoniti Cautiero, Lorenzani (C) e Blotta (M). Con questo blitz il Montecchio si porta a -1 dalla salvezza diretta, approfittando della sconfitta del Salsomaggiore con la capolista Cittadella.