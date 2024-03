Il rapporto sulle indagini sugli UAP del Pentagono | alla ricerca di quale verità sugli Ufo?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono passati pochi mesi dalle audizioni al Senato americano in cui si sono ascoltate affermazioni senza lo straccio di una prova su controverse storie come quelle degli ‘di Mussolini’. Personaggi come David Grush avevano fatto brillare gli occhi di quei complottisti che da sempre dicono che i governi ci nascondono lasulla presenza degli extraterrestri nella nostra società. Il fenomeno degli oggetti volanti non identificati (, ora fenomeni aerei non identificati, ovvero UAP) ha affascinato e spaventato l’umanità per decenni. Avvistamenti di oggetti strani nel cielo hanno alimentato teorie del complotto, ispirato film e libri di fantascienza e fatto scalpore nei media. Il recentepubblicato dall’Ufficio per la risoluzione delle anomalie di tutti i domini (AARO) del Dipartimento della Difesa degli ...