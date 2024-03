Il puntino di luce avvistato da Hubble è una delle galassie più enormi dell’universo primordiale | rivela il telescopio James Webb

Calcio, nuova puntata di "Riunione Tecnica": il link per seguire la diretta - Tra pochi minuti parte la ventiduesima puntata di "Riunione Tecnica", questa sera eccezionalmente ... dall'Eccellenza alla Terza Categoria, alla luce dei risultati dell'ultimo weekend. Ospite di ...cuneodice

Come costruire un angolo zen in casa - Creare un angolo zen a casa è un modo meraviglioso per dedicare uno spazio al relax e, magari, alla meditazione. Ecco come fare.donnamoderna

Il puntino di luce visto da Hubble è un’enorme antica galassia: nuova scoperta di Webb - MeteoWeb Quello che era poco più di un puntino di luce per il telescopio spaziale Hubble si è rivelata una delle galassie più antiche mai scoperte – e il risultato è dovuto al “fratello minore” di Hub ...informazione