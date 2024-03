Il Problema dei 3 Corpi | la seconda stagione è già in lavorazione?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nonostante i primi sei episodi dell’attesissima serie Ildei 3, in arrivo il 21 marzo 2024 sulla piattaforma Netflix, non siano ancora stati rilasciati, la produzione per la realizzazione dellaè già in corso. Benioff, Wess e il co-showrunner Woo, infatti, sono già impegnati nelladel secondo capitolo della serie. Ildei 3è l’adattamento del primo romanzo fantascientifico dall’omonimo titolo scritto da Liu Cixin, che fa parte di una trilogia assieme a La Materia del Cosmo e Nella Quarta Dimensione. L’idea di Benioff, Wess e Woo, dunque, è quella di trattare le tematiche del secondo libro, La Materia del Cosmo, in una. Diverso è per quanto riguarda il contenuto ...