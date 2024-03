Il portale per il Bonus psicologo 2024 è in down? Ecco come fare per presentare domanda

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi, 18 marzo, è il click day per l'invio delle domande per richiedere il, il contributo a sostegno delle spese sostenute in sedute di psicoterapia. Una pagina del sito web dell'Inps non sta funzionando,per

Firenze, 12 marzo 2024 - Nuova piattaforma, nuova interfaccia, nuova architettura. I Musei del Bargello si rifanno il look per rendere più accessibili i suoi tesori: da questa premessa, nasce uno ... (lanazione)

Quanto è utile il portale offerte Arera per scovare la migliore proposta commerciale per energia elettrica e gas adatta alle proprie esigenze? Moltissimo, visto che stiamo parlando di uno strumento ... (optimagazine)

Anche il Garante UK si interroga sulla legittimità dei cookie paywall: un problema aperto, ecco perché - L’ICO ha avviato una consultazione per acquisire spunti e pareri sul modello di business basato sul “consent or pay” in relazione a cookie e strumenti di profilazione per finalità di marketing online.cybersecurity360

Bonus psicologo, da oggi domande all’Inps: come richiederlo, importi e graduatorie - Le domande per l’anno 2023 possono essere presentate dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” accessibile sul ...blitzquotidiano

Decreto Flussi 2024, oggi il primo click day: info utili - Le istanze potranno essere trasmesse in via definitiva, esclusivamente in via telematica accedendo al portale Servizi sempre tramite Spid o Cie, a partire dalle date seguenti: – 18 marzo, dalle ore 9, ...zon