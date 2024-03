Il poeta Lorenzo Monticelli presenta il suo ultimo libro Lacrimae rerum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Giovedì 21 marzo ore 21:30 al Circolo Culturale Arci Aurora c’è PoeticAurora. Giovedì 21 marzo ha inizio la rassegna PoeticAurora con il nuovo" dito dallo stesso autore sul palco del Circolo Aurora. Il titolo riprende il celebre verso dell'Eneide; lo stessorecita in un suo verso: “ Le lacrime delle cose, raccoglierle...” Nell’introduzione di Alessandro Fò si legge: "Nelle raffigurazioni del tempio di Giunone a Cartagine Enea scorge effigiati alcuni drammatici episodi della guerra che ha affrontato in patria. Su quelle istantanee – osserva l’eroe – stanno, sì, i giusti premi di gloria per gli atti di valore, ma anche le lacrime inerenti a quei fatti”. L’autore stesso reciterà le sue ...