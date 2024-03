Il Parco Archeologico di Pompei apre un percorso verde | inclusivo e accessibile a tutti in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ildiha aperto unall’esterno delle mura degli scavi. Ilè stato inaugurato il 14 marzo 2024, dal direttore Gabriel Zuchtriegel, indeldiunfra un viale di mandorli in fiore e sette mila piante Photo Credits: ANSAllsorge all’esterno delle mura degli scavi deldi. L’inaugurazione si è svolta il 14 marzo ...

Vacanze rurali: mete e spunti per una fuga pasquale - Due su tutti: Rezzonico e Varenna. Altrettante le meraviglie naturali, come l’isola Comacina, Parco naturale ed Archeologico o l’orrido di Bellano. Per gli amanti del trekking tre le vette da ...tgcom24.mediaset

Adria, passo avanti per il recupero della torre dell’acquedotto - ADRIA - Il recupero della torre dell'acquedotto fa segnare un ulteriore passo in avanti. Palazzo Tassoni ha approvato in data 13 marzo il progetto di fattibilità tecnica ed ...ilgazzettino

I Tartufai dell’Alta Vali Cecina a Volterra il 30-31 marzo e 1 aprile - Fine settimana pasquale tra sapori, artigianato e iniziative per grandi e piccini: l'evento della primavera del gusto ...nove.firenze