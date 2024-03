Il pagellone del lunedì | eutanasie | stanchezza | ceri e turnover

Cosa si è visto nel fine settimana della Serie A? Parecchie cose, come al solito, dal gran lavoro di due giovani tecnici alla conferma di un uomo mercato, dall'inconsistenza di una grande ad un paio ... (ilgiornale)

Fiat 500 1.2 S del 2015 usata a Siena - Prove | Come va la Fiat Nuova 500 elettrica C’è solo un modo per scoprirlo: provarla - davvero. Perché raccontare un’auto è semplice. Ma giudicarla, in maniera oggettiva, è tutto un altro discorso.automoto

Gravina, auguro a Barone di superare questo momento - (ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - ''Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà''. Lo ha detto all'ANSA il presidente della ...tuttojuve

Chiarello critica Allegri: "Ha tarato i suoi giocatori sulla più palese mediocrità. Quando abbassi le ambizioni..." - Il giornalista di Italia Oggi Luigi Chiarello commenta l'ennesima scialba prestazione della sua Juventus: "Altra impresa del nostro simpatico Allegri. A furia di dire ...tuttojuve