Il Nyt dubita dei nuovi allenatori | usano il gioco audace per i complimenti e farsi alzare lo stipendio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Nyt tira mazzate suiilper iloEra il 2004. Sono passati venti anni. Quello fu l’anno in cui la Grecia vinse il Campionato Europeo, e il Porto guidato da un giovane Mourinho vinse la Champions League. E il Werder Brema la Bundesliga e il Valencia la Liga. Financo i piccoli colombiani dell’Once Caldas la Copa Libertadores. Fu un anno un po’ assurdo, effettivamente. Il New York Times lo riporta alla memoria per parlare di. E di coraggio. Perché accadde un po’ quel che potrebbe succedere questa estate: nel giro di tre mesi, una mezza dozzina dei principali club europei presero. ...