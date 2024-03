Il Nottingham Forest penalizzato di 4 punti | violato il fair play finanziario Rischia anche il Chelsea

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilha ricevuto una penalizzazione di 4per averildella Premier League. Come riportato da The Athletic: Il club ha riportato perdite che hanno superato l’importo consentito nel corso del ciclo triennale che si è concluso nella stagione 2022-23. Secondo il regolamento, la società avrebbe potuto subire una multa o la detrazione diin classifica. Ora la squadra scende al 18° posto, in zona retrocessione. Era successoall’Everton. Ilha ora sette giorni di tempo per presentare il ricorso. Il club ha superato di 34,5 milioni di sterline la soglia massima. “Questa sanzione è inaspettata e mette in discussione la fiducia che ...

