Il nostro miglior Sei Nazioni di sempre

(Di lunedì 18 marzo 2024) «È Monteiro Rossi che ha conosciuto?, chiese il dottor Cardoso. È il mio praticante, rispose Pereira, il ragazzo che mi scrive gli articoli che non posso pubblicare. E lei lo cerchi, replicò il dottor Cardoso, come le ho detto prima, lo cerchi, dottor Pereira, lui è giovane, è il futuro, lei ha bisogno di frequentare un giovane, la smetta di frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro. Pereira si alzò e lo salutò. Sentì una grande nostalgia, di cosa non saprebbe dirlo, ma era una grande nostalgia di una vita passata e una vita futura, sostiene Pereira. L’Italia ha appena conquistato ilrisultato dinel Seiperché, proprio come il dottor Cardoso consigliava a Pereira, ha smesso, di colpo di frequentare il passato e si è lanciata, senza paura, a conoscere il futuro. E se il futuro di Pereira ...