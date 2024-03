Il Napoli contro il razzismo | “Il tempo dell’indifferenza è finito Facciamoci sentire” Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilha pubblicato unil, dove i protagonisti sono i calciatori che si schieranoquesta forma di discriminazione. “Troppo hanno visto i nostri occhi“, “le nostre orecchie hanno sentito troppo“, “le nostre bocche hanno parlato troppo poco“, “ilper l’indifferenza è“, ““. E poi la classica frase “no al“. I giocatori si esprimono nelle loro diverse lingue e lanciano questo messaggio. Fromto the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ — Official SSC(@ssc) March 18, 2024 Ieri, Juan Jesus è stato vittima del...