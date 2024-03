Il Museo multimediale delle Acque campane racconta la Campania Blu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) di Fiorella Franchini Dalla terra nasce l’acqua/dall’acqua nasce l’anima…non c’è risorsa più essenziale per l’ecosistema, per l’ambiente, per la vita tutta.Laè una regione ricca di acqua, alimentata da numerose sorgenti di natura carsica, solcata da fiumi, corsi minori e laghi, bagnata dal mare, eppure non è un bene illimitato. La forte densità abitativa e il tributo nei riguardi della Puglia ove dall’inizio del secolo le sorgenti del Sele e del Calore trasferiscono, attraverso lo storicodotto del Sele, oltre 5000 lt al secondo per consentire il rifornimento potabile agli oltre 4 milioni di abitanti della Puglia, nonché un notevole deficit di infrastrutture e la piaga dell’inquinamento, pongono con urgenza il problema della disponibilità idrica per il potabile. Conoscere il nostro patrimonio e difenderlo è un dovere verso noi stessi. ...