Il Museo della Marineria | un luogo pensato per gente di mare

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il"Alberto Gianni" è undi grande importanza storica e culturale, situato nel cuore di Viareggio. Questoè dedicato alla valorizzazione dei reperti legati alla storiadi Viareggio eToscana in generale. Ilsi articola in diverse sezioni tematiche, ognuna delle quali offre una prospettiva unica sulla vita marittima. Queste sezioni includono attrezzature di bordo, cantieri navali,di, maestri d'ascia e calafati, marina italiana, modellismo, palombaristica e lavori subacquei, pesca e strumenti nautici. Ogni sezione è un tributo alla ricca storia marittimaregione e offre ai visitatori un'opportunità unica di ...

Città della Scienza propone una notte al Museo a tema “Pasqua“ tra divertenti laboratori scientifici e ad una sorprendente caccia alle uova. In occasione della chiusura delle scuole per le Festività ... (2anews)

Ok Aifa a primo monoclonale inibitore Tslp per asma grave non controllato - Il farmaco - inibitore della citochina epiteliale Tslp (linfopoietina timica stromale), primo di una nuova classe di farmaci biologici a essere approvato in Italia - è indicato come terapia aggiuntiva ...affaritaliani

Pagina 2 | Camminando tra le bellezze della Sardegna - Ecco il paradiso degli appassionati di trekking tra paesaggi lunari sospesi nel tempo, foreste incantate e spiagge capaci di togliere il fiato ...corrieredellosport

Fondazione per il Museo Faina, il Consiglio sceglie Luca Frosinini e Giuseppe della Fina - Sono Luca Frosinini e Giuseppe Maria della Fina i membri di competenza del consiglio comunale di Orvieto nella Commissione amministratrice della Fondazione per il Museo “Claudio Faina”. I due rapprese ...orvieto24