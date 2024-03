Il Milan perde il suo gioiello | lungo stop | che guaio per Pioli

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 18 marzo 2024) Altroper il. Il giocatore rossonero ha subito l’ennesimo infortunio della stagione, costringendoa pensare ad una soluzione. La Serie A è entrata nel suo rush finale. Si lotta con forza per lo posizioni europeo e per non retrocedere in Serie B, mentre la corsa Scudetto ha già preso la strada della sponda nerazzurra dio: sta all’Inter capitalizzare. La insegue ila 14 lunghezze, ma con il sorriso di aver superato una Juventus in estrema difficoltà. Tuttavia in casanon è tutto oro ciò che luccica. Infatti la trasferta di Verona ha portato tre punti pesanti aello, conditi da una buona prestazione. Tuttavia le condizioni fisiche di Pierre Kalulu preoccupano lo staff di. Il difensore rossonero era appena ...