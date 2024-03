Il Milan di Pioli sbanca Verona | l’allenatore ne ha per tutti

Il Milan di Stefano Pioli vive un bel momento, il tecnico si vede ancora in rossonero nel 2024-2025. Che ne pensa Zlatan Ibrahimovic ? (pianetamilan)

Theo l'accumulatore (di minuti, di gol e di assist). Con Maldini nel mirino - Perché, a parte Verona, alcune delle altre nove ammonizioni di quest'anno erano potenzialmente evitabili. Il Milan e Pioli comunque si guardano bene dal puntargli il dito contro, perché il ...gazzetta

Ravezzani: “Il Milan non ha la punta che risolve la partita, non credo che con un altro tecnico sarebbe primo” - Il giornalista Fabio Ravezzani difende l’operato dell’attuale tecnico rossonero. Fabio Ravezzani ha parlato a MilanNews del lavoro di Pioli e del mercato del Milan. “La domanda che faccio è: il Milan ...notiziemilan

Serie A - Il Pagellone 29ª: Milan in forma, Juve senza anima e senza idee, Bologna corsaro - Il Milan fatica, ma piega l'Empoli e sorpassa una Juventus in ... visto che arrivava dopo la qualificazione ai quarti di Europa League e che per Pioli erano necessarie delle rotazioni. Hernandez, ...eurosport