Il messaggio della Madonna a Medjugorie del 18 marzo 2024 | “Credete nell’amore”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Come ogni anno, allo scoccare del 18, laè apparsa a Medjugorje (Bosnia) alla veggente Mirjana Dragicevic-Soldo, nel giorno del suo compleanno. Ildelè stato trasmesso intorno alle 13.25, ed è stato prontamente tradotto dallo slavo da Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, sul suo blog personale. Ve lo riportiamo qui sotto: “Cari Figli, per l’amore misericordioso di Dio sono con voi. E per questo, come Madre, vi invito a credere. L’amore che è comunione con mio Figlio. Con l’amore aiutate gli altri ad aprire i loro cuori affinché conoscano mio Figlio e lo amino. Figli miei, l’amore fa sì che mio Figlio con la sua grazia illumini i vostri cuori, cresca in voi e vi dia la pace. Figli miei, se vivete l’amore, se vivete mio Figlio avrete la pace e sarete ...

“In Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa , avvenuta più di quaranta anni fa, di una nostra cittadina, Emanuela Orlandi , che all’epoca aveva quindici anni. Continuo a pregare per lei e per ... (ilfattoquotidiano)

C'è un messaggio nascosto della Madonna nella bandiera europea azzurra con le dodici stelle (simbolo di pienezza e numero irreversibile): "Attenti, non dimenticate le radici cristiane" . (liberoquotidiano)

Salernitana, esonerato Liverani. C’è un retroscena prima del Lecce - Il tecnico è deluso sportivamente ma anche umanamente per il rendimento della squadra e non solo, costretto a lanciare messaggi forti già nei giorni scorsi ai suoi calciatori per provare a dare una ...calciolecce

Giornata della Memoria e dell’Impegno, in diretta la radio sull’antimafia condotta dagli studenti - riflettere e diffondere messaggi positivi sulla legalità – spiega Renato Truce, Presidente della Fondazione Media Literacy -. In un’epoca in cui i mezzi di comunicazione hanno un impatto significativo ...ilfaroonline

Meloni e il profilo Instagram hackerato: cosa fare se dovesse succedere anche a te - Una volta in Controllo Sicurezza - Abilita l’Autenticazione a due fattori: si tratta di un livello di sicurezza aggiuntivo e uno strumento fondamentale che aiuta a proteggere un account dall’utilizzo ...corriere