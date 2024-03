Il mese di Lautaro Vola verso l’Argentina sognando seconda stella e la firma sul rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per ildei fioretti sarà necessario attendere maggio. Chissà cheMartinez non ne abbia qualcuno da parte per i traguardi da tagliare in questa stagione, alcuni possibili già in aprile, altri a fine campionato, altri ancora dall’estate in poi. Aprile 2024 potrebbe essere una pagina da ricordare, per il capitano dell’Inter. Ha già alzato il suo primo trofeo con la fascia al braccio, la Supercoppa Italiana conquistata in gennaio, ma il trofeo dello scudetto avrebbe tutt’altro sapore e potrebbe essere accompagnato dal titolo di capocannoniere qualche settimana più tardi. Sia il vantaggio dell’Inter sullache quello dello stessosu Vlahovic nella graduatoria dei bomber sono difficili da rimarginare. Ovviamente l’attaccante sperava di essere in corsa anche per la Coppa Italia e soprattutto ...