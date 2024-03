Il medico? Un violentatore seriale Ora le pazienti vittime salgono a sette

(Di lunedì 18 marzo 2024) Gli inquirenti lo hanno definito "unprivo di freni inibitori". Nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di undi guardia medica attivo a Milano, San Donato e San Giuliano, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti delle giovaniche visitava. Le donne sarebbero state palpeggiate e toccate indebitamente. Il caso è scoppiato lo scorso novembre, quando per il dottore sono scattati i domiciliari; all’epoca erano 4 leaccertate. Il loro numero ora è salito a, anche se i sospetti fanno ipotizzare che le donne molestate possano essere molte di più. E così il professionista, 41 anni, originario del Camerun e residente a Varese, impiegato nel servizio di continuità assistenziale, ieri si è visto ...

