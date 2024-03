Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) 1 JESINA 0 (4-3-3): Petrucci; Nisi, Boccioletti, Morani (1’ st Pierpaoli), Giunchetti (28’ st Bellucci); Magnani, Cusimano, Dalla Bona; Rivi (47’ st Tagnani), Sartori, Montesi (36’ st Barro). All. Ceccarini. JESINA (4-4-1-1): Pistola; Grillo (36’ st Brega), Giovannini, Zandri, Capomaggio; Lucarini, Chacana, Zagaglia (32’ st Nazzarelli), Trudo (23’ st Kouentchi); Belkaid; Marcucci (28’ st Ottaviani). All. Strappini. Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 6’ st Sartori. Partita molto importante per entrambe le formazioni e per i rispettivi obiettivi. Alla fine la spunta l’Urbino che ha dimostrato di essere squadra solida con un Sartori in più nel motore, che timbra il 12° centro stagionale, consolidando il quarto posto in classifica prima dello sprint finale. Parte forte l’Urbino che all’8’ crea l’occasione più ghiotta delcon Boccioletti che servito da ...