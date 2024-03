Il lungo addio di Allegri alla Juventus

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) La crisi di risultati che ha spinto lalontanissima dlotta scudetto e invischiata, potenzialmente, in quella per un posto nella prossima Champions League sono l'aspetto meno inquietante delmomento no juventino. Se la domanda è quanto sia concreto il rischio di stare fuori dall'Europa che conta, la risposta non può che essere ancora rassicurante. Ci sono 8 punti di vantaggio da gestire sulla Roma che è quinta e addirittura 12 (ma con un gara giocata in più) sull'Atalanta che segue e che potrebbe essere la prima a rimanere beffata se l'Italia completerà la stagione perfetta che sta vivendo a livello di ranking Uefa. LA CORSA CHAMPIONS SI E' RIAPERTA? L'rme suona, insomma, ma la casa non sta ancora bruciando. Ed è ragionevole pensare che prima o poi la ruota tornerà a girare nel verso giusto. La ...