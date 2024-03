Il livore contro Trump lo rende più forte

(Di lunedì 18 marzo 2024) I nemici non rappresentano un ostacolo in politica quando si sta dalla parte giusta e la parte giusta è quella dove sta il popolo, la gente comune

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli attacchi ricevuti dalle opposizioni. Come vicepresidente della commissione, ha osservato che c'è ancora molto lavoro da ... (liberoquotidiano)

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ?Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli attacchi ricevuti dalle opposizioni. Come vicepresidente della commissione, ha osservato che c?è ancora molto lavoro da ... (calcioweb.eu)

Arresto violento, FdI: “A Sinistra c’è chi non vede l’ora di screditare le Forze dell’Ordine” - Affondo di Ferdinando Pulitanò: "C'è sempre chi non vede l’ora di sfruttare un singolo episodio per screditare integralmente il prezioso operato delle Forze dell’Ordine" ...modenatoday

la gente che truffa gli anziani muore male - The Beekeeper è il sogno dell’anziano indurito che mal sopporta i giovani d’oggi, che si sente tagliato fuori dalla società e ravana nella nostalgia d’altri tempi, nel livore contro ogni novità e nel ...mymovies

La guerra personale di De Laurentiis contro Dazn, la Lega invia una multa salatissima: 100 mila euro. Per ora - “Abbiamo chiuso, d’ora in avanti parleremo solo con Sky e Rai, fine”, le parole cariche di livore pronunciate dal patron azzurro. La guerra personale di De Laurentiis contro Dazn: nessun giocatore ...tag24