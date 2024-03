Il gas naturale accelera a 28 | 6 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)il gassulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di aprile guadagnano il 3,82% a 28,6al MWh. Tra le cause del rally che prosegue dalla scorsa settimana viene indicato l'aumento della domanda in Asia a causa del prezzo elevato del carbone, che si traduce in minori flussi di Gnl (gasliquefatto) verso l'pa. Proprio il carbone lo scorso 6 marzo ha raggiunto un picco di 116,2 dollari la tonnellata, il massimo dal novembre del 2023, e viene scambiato oggi a 113 dollari la tonnellata.