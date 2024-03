Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam . I contratti future sul mese di aprile guadagnano lo 0,8% a 26,2 euro al MWh. (quotidiano)

Avvio in calo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi euro pei. Ad Amsterdam le quotazioni avvio la seduta in flessione dell'1,5% a 26 euro al megawattora. (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 124,1 punti - Apertura in calo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 124,1 punti, contro i 125,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura di seduta. Il rendimento annuo italiano cede 1,2 punti aL ...ansa

Il gas apre in rialzo a 28 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di aprile guadagnano il 3,6% a 28 euro al MWh ...quotidiano

L’Africa resta una promessa d’investimento difficile da mantenere, ecco perché - Dalla fine della guerra fredda si accendono speranze che possa sprigionare l’enorme potenziale fatto di risorse naturali e dinamiche demografiche. La Cina in ritirata apre a scenari non per forza posi ...it.investing