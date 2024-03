Il ds bianconero Giuntoli insiste | Barrenechea | Miretti o Iling Junior le pedine di scambio Può incidere anche il futuro di Motta La Juventus continua a corteggiare Ferguson Europa e nuovo ingaggio le chiavi per trattenerlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un anno fa, di questi tempi, l’agente di, McMurdo, non perdeva occasione per accostare il suo assistito ae alle big italiane e di Premier League. Ci pensò lo stesso centrocampista rossoblù a stopparne le illazioni, chiedendo silenzio al riguardo e iniziando la trattativa per il rinnovo di contratto, passato dagli iniziali 250mila euro agli attuali 500mila euro. "Il mio percorso di crescita a Bologna è solo all’inizio", fu il messaggio diall’epoca. Qualcosa è cambiato. I sette gol dell’intera scorsa stagione sono diventati 6 a trequarti di campionato.nel frattempo è diventato capitano del Bologna, pedina inamovibile e leader. Ma in uno speciale di Sky delle ultime ore è uscito allo scoperto: "Se chiama una big? Un atleta professionista deve sempre essere aperto al cambiamento", ...