Il dress che reagisce ai raggi UV di PH5 potrebbe essere il nuovo trend dell’estate

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sembra fantascienza, ma non lo è: il vestito UV reagente di PH5 comincia a farsi sempre più spazio tra le creators americane. Che in apparenza sembra un normale vestito, ma al sole cambia colore. Ed è possibile disegnarci sopra, grazie a una torcia UV. Come nasce PH5? PH5 è un brand fondato da Wei Lin, e nasce in Dongguan, Cina. La designer ha sviluppato questo innovativo concept in collaborazione con le più sofisticate tecnologie, con un particolare focus sulla sostenibilità. Si è dedicata infatti alla creazione di materiali in fibre naturali e riciclate. Ma soprattutto, zerowaste: la produzione dei loro tessuti è rigorosamente fatta a maglia, in modo tale da evitare il taglio del tessuto e produrre scarti. Ciò su cui punta questo brand è l’altissima qualità dei prodotti. Come si legge nel loro sito, la qualità è volutamente altissima rispetto ai prezzi, molto più contenuti ...