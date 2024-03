Il crocifisso tornerà a casa La sorpresa di Pasqua del vescovo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Riporteremo qui ilil venerdì santo". Questo l’appuntamento che ildi Ascoli Gianpiero Palmieri ha dato ieri ai fedeli della chiesa del Santissimodell’Icona in occasione della benedizione del nuovo altare della chiesa di Porta Romana restaurata completamente dopo il terremoto del 2016. Una cerimonia alla quale hanno partecipato tante persone a testimonianza dell’affetto e la devozione che i fedeli nutrono per questo luogo di culto. "E’ con grande gioia che ci troviamo qui. Perché ad Ascoli c’è una chiesa dedicata aldell’Icona? Perché si sentiva il bisogno di mettere in un luogo particolare della città il cuore di noi cristiani, ilrisorto, il misterole di Gesù" ha spiegato monsignor Palmieri ai fedeli presenti in chiesa. Il ...