Il Corvo | il regista dell’originale si schiera contro il remake

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alex Proyas,del film originale Ilsi ètoil reboot, come riportato su ScreenRant, dichiarando che non avrebbe mai dovuto essere realizzato. La storia tornerà, infatti, sul grande schermo, come si può vedere dal primo trailer italiano,questa volta l’attore principale sarà Bill Skarsgård. Proyas ha parlato del trailer del film The Crow – Il, che nelle ultime ore è arrivato a un record negativo, argomentando il suo dispiacere per il: “Non provo realmente gioia nel vedere negatività rivolta al lavoro dei miei colleghi. E sono certo che il cast e la troupe avessero realmente delle buone intenzioni, come abbiamo tutti in ogni film. Quindi mi addolora parlare nuovamente di questo argomento, ma penso che la reazione dei fan sia davvero significativa“. ...