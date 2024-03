Il Conservatorio di Avellino omaggia il compositore Riz Ortolani

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl“Domenico Cimarosa”, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala,ilRiza dieci anni dalla sua scomparsa. Sabato, 23 marzo, l’Ateneo musicale, nell’anno delle celebrazioni dell’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, porterà in scena il concerto “Fratello sole, sorella musica”, ideato dal Maestro Alessandro Crosta e liberamente tratto dal film di Zeffirelli. Con il patrocinio morale della Fondazione “Franco Zeffirelli” e della Fondazione “Riz”, in mattinata (ore 11) si terrà il Convegno dal titolo “Rize la sua musica da film”, dedicato all’autore delle colonne sonore di alcuni dei capolavori del nostro cinema, che nel 1972 ha ...

