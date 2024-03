Il clima da anni ‘70 allarma La Russa “Nascita del terrorismo” | la questione grave

(Di lunedì 18 marzo 2024) Unche non piace affatto a Ignazio La. Il presidente del Senato, in un intervento su Repubblica, si è espresso così a proposito delle contestazioni avvenute nelle università che hanno impedito l'intervento di alcuni giornalisti, ultimo il direttore del quotidiano di largo Fochetti, Maurizio Molinari «L'nte ripetersi di questi vergognosi episodi mi richiama alla mente fatti e slogan degli'70 (‘Fuori i fascisti dall'università' ecc… ) quando in pochi condannarono l'occupazione violenta e ideologica delle università e di molte scuole, aprendo la strada addi scontri e di violenze, anche reciproche, che furono poi concausa delladel. Lungi da me - sottolinea La- rinvangare quegli...

Università, “episodi vergognosi”. La Russa in allarme: non si torni agli anni ‘70 - Un clima che non piace affatto a Ignazio La Russa. Il presidente del Senato, in un intervento su Repubblica, si è espresso così a ...iltempo

L’elezione di Trump annullerebbe 5 anni di tagli mondiali alle emissioni serra - Una vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali di novembre potrebbe portare a 4 miliardi di tonnellate di emissioni aggiuntive negli Stati Uniti entro il 2030 rispetto ai piani di Joe Biden ...huffingtonpost

InViaggio Il fascino e il peso specifico di Padova (per chi ci abita) - Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio! Oggi ospitiamo un inedito della scrittrice Emanuela Canepa, nel quale riflette su Padova come città d’acquisizione e sui motivi per i quali continua a battersi ...corriere