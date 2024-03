Il caso Acerbi e il solito teatrino del razzismo inventato

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar – Non si placa ildel momento sulle presunte frasi razziste rivolte dal difensore dell’Inter Francesconei confronti del giocatore del Napoli Juan Jesus proprio durante l’incontro di ieri sera tra le due squadre sul campo dello stadio di San Siro. Ilantirazzista fatto di ipocrisia e superficialità è partito senza alcun ritardo, crocifiggendo il giocatore italiano sull’altare dell’inclusività e della correttezza. Ora, nonostante dalla versione disia stata appurata (secondo una nota della Figc) “l’assenza di qualunque intento diffamatorio, denigratorio o razzista”, il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale italiana impegnata in una tournée negli Stati Uniti.escluso dalla Nazionale e a rischio ...

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì, con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi , insieme ad altri ospiti ... (inter-news)

Spalletti: 'Assenza Immobile Adesso giusto scegliere altri' - E' alto, forte di testa, giovane, ha buone qualità. Ci sarà sempre qualcuno di nuovo che andremo a valutare, e questo evidenzia il dispiacere di lasciare qualcuno a casa". 'Acerbi dice niente razzismo ...ansa

Acerbi e gli insulti a Juan Jesus: la Figc lo lascia fuori della Nazionale. Lui nega: «Mai detto frasi razziste, ha capito male» - Acerbi, se confermati gli insulti razzisti a Juan Jesus ... di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato ...ilmessaggero

Italia, Spalletti: "Acerbi Bisogna stare attenti ai nostri comportamenti" - “Acerbi C’è un comunicato che noi abbiamo fatto ... se lo subiamo in maniera così clamorosa come è venuto fuori. Siamo tutti dentro questo caso. Ora abbiamo visto Francesco in difficoltà e per noi ...torinogranata