Il Campo Largo rischia di essere un danno per chi ne fa parte

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il sole della Sardegna acceca. È quanto successo ai leader del centrosinistra, qualunque cosa questo termine oramai significhi, che poi hanno messo in fila sconfitta in Abruzzo e litigi sulle candidature in Basilicata e Piemonte. L’alleanza procede a singhiozzo: si trova un candidato che sembra andare bene a Pd e 5 Stelle, lo si annuncia alla stampa e poi uno dei due partiti inizia ad dare in escandescenze, il candidato salta. E l’alleanza resta con nulla in mano e molte incomprensioni tra partiti e correnti degli stessi. Politica politicante pura che non riesce a realizzare una fusione a freddo tra componenti troppo diverse tra loro. È questo il problema di fondo: sul piano delle idee il centrosinistra non esiste. Ci sono i centristi europeisti, il Pd diviso tra progressisti e socialdemocratici, il populismo peronista del Movimento 5 Stelle. Si possono raccordare queste tre ...

