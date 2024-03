Il campo largo lo abbiamo fatto noi | Gasparri e il capolavoro Pd-M5s

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le regionali in Basilicata mandano in tilt del centrosinistra con l'effetto collaterale di allargare ildel centrodestra. Mauriziocommenta gli ultimi sviluppo del dibattito per le prossime elezioni amministrative nel corso de L'aria che tira, su La7. Il centrodestra punta su Vito Bardi, presidente di Regione uscente. "Noiinsistito su Bardi perché sapevamo che c'erano un po' di problemi nelaltrui, non lo voglio chiamare né rotto néné stretto". Azione ha nelle sue file Marcello Pittella, ex governatore, e come noto c'è stato un grande dibattito nel centrosinistra sfociato nell'audio choc per cui il calendiano si è scusato. "Non ha trovato intese a sinistra, poi ne hanno provati altri ma non voglio infierire", continua. Inomma, la ...