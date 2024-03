Il campo largo della sinistra è morto sul nascere | ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) Altro che spallata al governo, evocata più che pronosticata dopo le elezioni regionali in Sardegna, con la vittoria di Alessandra Todde. Si era prospettata una cadutamaggioranza Meloni, con “effetto domino” dopo il voto per l’Europa. Ma da quelle urne l’alleanza di destra-centro oggi alla guida del Paese uscirà rafforzata, e non per un premio alla capacità politica e amministrativa fin qui dimostrata. Maconsoliderà un’evidenza: non si staglia all’orizzonte un’alternativa credibile per guidare l”Italia. E per motivi – agli occhi di chi non si astiene e va ai seggi – lampanti. Altro chePd-M5S-Iv-Azione-Avs… Sembra di risentire Rino Gaetano con “Nuntereggae più”: era il 1978 e il cantautore nel testo utilizzava anche una frase storica- “Il nostro è un partito serio” – di Enrico Berlinguer, ...