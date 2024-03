Il Cambio all' Ora Legale | Cosa Aspettarsi Quest' Anno e Come Prepararsi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma - Con il passaggio all'ora, le lancette dell'orologio sarspostate in avanti di un'ora, e si dormirà un'ora in meno., ilavverrà in una data particolare: il 31 marzo. Precisamente alle ore 2:00 di domenica 31 marzo, dovremo avanzare di un'ora le lancette dell'orologio, passando direttamente alle ore 3:00.o significa che avremo più luce la sera e meno al mattino. Coincidentalmente, il passaggio all'oracoinciderà con la Pasqua. Scopo dell'Ora: L'obiettivo principale dell'oraè quello di favorire il risparmio energetico, riducendo l'utilizzo dell'illuminazione elettrica.o non aumenta le ore di luce disponibili, ...