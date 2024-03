Il big match di Promozione Il Foligno si riscatta con le reti di Perri e Massa La Vis si arrende nel derby e scivola in classifica

(Di lunedì 18 marzo 2024)2 VIS4-3-1-2: Marinaro; Santoni (44’s.t. Azzarelli), Fioretti, Masci, Miruku; Vichi, Donnola (44’s.t. Pucci), Dieng (19’s.t.); Bacchi( 29’s.t. Peppoloni);, Sias (19’s.t.Massetti). A disposizione: Ceccarelli, Fioretti, Rossi, Silvestri. All: Michele Proietti. VIS4-3-3: Turrioni, Nieri, Galligari, Verzieri, Kika; Caponnetto, Balducci, Poli (15’s.t. Gradassi); Iachettini, Fedeli (35’s.t. Del Prete), Korriku. A disposizione: Marasco, Sechi, Paccapelo, Ciccioli, Zapponi. All: Stefano Proietti. Arbitro: Temperoni di Terni.: 1’s.t., 30’s.t.. Ammoniti: Iachettini, Donnola, Galligari, Gradassi. Note: Angoli 2- 6. Spettatori 300.– Il ...

