Il 21 aprile Meloni è pronta a celebrare il Natale di Giorgia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Numerose previsioni, analisi e retroscena si sono affastellati in questi giorni attorno alle prossime mosse di, a partire dalla scelta di candidarsi alle elezioni europee e di annunciarlo in un comizio a Pescara, il 21, a urne ancora aperte (in Basilicata). Giustamente, i giornali si sono concentrati sulla sostanza. Dando per scontata la candidatura del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, la scelta difinirebbe per mettere in una posizione ancora più difficile Matteo Salvini, che di candidarsi non ha nessuna intenzione, e che per questo pare abbia più volte scongiurato la presidente del Consiglio di ripensarci. Il fatto che, almeno a quanto risulta fin qui, non solo non ci abbia ripensato, ma si appresterebbe ad annunciare la sua corsa in un bel comizio a urne ...