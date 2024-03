Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio | debutto contro la Juventus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 –per il dopo-Sarri,per risollevare unain crisi., che al suoin panchina trova subito una sua grande ex, la. E’ iniziata l’era del croato in casa bianco-celeste, che “a decorrere dalla data odierna – spiega il club -, assume il ruolo di responsabileprima squadra". Il croato era sbarcato in giornata a Roma pronto ad iniziare la sua nuova esperienza con fotografi e cronisti ad accoglierlo all'aeroporto di Fiumicino, dove è giunto con un volo diretto da Zagabria., che in Italia ha già allenato l'Udinese e il Verona, ritroverà il gruppo mercoledì a Formello, nel quartier generale bianco-celeste. quando inizierà un programma di allenamento fatto di doppie sedute per cominciare a ...