Ignazio del Volo e i vip truffati | Fino a 3 000 euro con una foto | una storia assurda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Da Francesco Totti a Federica Pellegrini; dal cantante delBoschetto al calciatore Nadja Nainggolana Wanda Nara. Sono tanti i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo caduti in una truffa di cuccioli di cani di razza nondirettamente, ma come ignari testimonial. Un traffico illecito ramificato tra Emilia Romagna, Campania e Slovacchia, e che ha portato all'arresto di sei persone. Grazie agli scatti dei vip, che inconsapevoli hanno acconsentito di farsigrafare con i loro nuovi amici a 4 zampe, i trafficanti vendevano in Italia a peso d'oro (circa 3mila) i ricercati cani – che per l'accusa erano invece meticci – spacciati come cuccioli di Bulldog francese e Pomerania. Esemplari simili al Bulldog francese ma in Italia privi di valore ...