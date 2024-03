Idra immobili Berlusconi a Fininvest per 400 milioni

(Di lunedì 18 marzo 2024)are, che raggruppa le principali proprietà già di Silvio, passa aReal Estate per un valore dell'operazione attorno ai 400. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier. L'accordo è stato firmato con Dolcedrago, che controlla la societàare proprietaria di svariatidi pregio: Villa Certosa e Porto Rotondo in Sardegna, Villa San Martino ad Arcore, la villa di Macherio sempre in Brianza e Villa Grande (ex Zeffirelli) a Roma.è stata finora controllata al 100% dalla Dolcedrago, che era al 99,5% di Silvio, poi passata alla comunione dei figli. Secondo gli accordi trovati tra gli eredi di Silvio, Villa San Martino ad Arcore rimarrà ...

