Ida Platano umiliata da Pierpaolo | Mario a muso duro contro il rivale a UeD

(Di lunedì 18 marzo 2024) La puntata del 18 marzo di Uomini e Donne è cominciata con un blocco legato a Gemma Galgani. La dama sta conoscendo u nuovo cavaliere, di nome Claudio. I due sembra si stiano trovando molto bene, anche se non tutti credono a questa frequentazione. In seguito, poi, si è passati al Trono di Ida, la quale è uscita in esterna conCusitore. Durante il loro confronto, poi, ci sono state delle discussioni particolarmente accese. “Segni del destino” per Ida ea Uomini e Donne? Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato di Gemma Galgani e Claudio. Il nuovo cavaliere, venuto in questi giorni per corteggiare la dama, sembra sia molto preso da lei. Tra loro c’è stata anche un’esterna, durante la quale hanno iniziato a conoscersi e a tentare un primo approccio. Tina Cipollari, però, non sembra credere tanto ...