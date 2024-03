I Regeni | ' Meloni? No comment | in italia separazione poteri' +

Accordo Ue-Egitto per frenare lo sbarco dei migranti . L'obiettivo è replicare l'intesa con la Tunisia, nell'ottica del Piano Mattei. Al Cairo andranno 7,4 miliardi di euro in tre anni per ... (ilgiornaleditalia)

Giorgia Meloni al Cairo per la firma del patto Ue-Egitto non parla della vicenda Regeni con il presidente egiziano, né del processo che sta per aprirsi: "Continua a leggere (fanpage)

Regeni: genitori fuori tribunale, 'ostinatamente presenti' - Così Claudio e Paola Regeni prima di entrare in tribunale a Roma dove oggi ... I genitori del ricercatore non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulla visita della premier Meloni ieri al Cairo. All ...ansa

Meloni e le dichiarazioni sul caso Regeni: cosa è necessario fare e qual è la posizione dell’Italia - Meloni a Il Cairo per stipulare un accordo con il presidente al-Sisi e sul caso Regeni: "Quello che dobbiamo fare noi è andare avanti sul fronte della verità e della giustizia". L’Italia ha firmato un ...ildigitale

Meloni stringe accordi ed elargisce baci e abbracci ad al-Sisi: di Giulio Regeni non importa più nulla - Meloni in Egitto stringe accordi con al-Sisi e la verità sulla morte di Giulio Regeni passa in secondo piano. “Verità e giustizia” per Giulio Regeni, ribadisce la presidente del Consiglio, Giorgia Mel ...lanotiziagiornale