I posti di lavoro aumentano | ma c’è un problema | ecco quale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il nuovo report di Unioncamere conferma una crescita deidiin Italia, ma anche la presenza di unmolto chiaro.. In Italia c’è unmolto chiaro per quanto riguarda il mondo dele ad evidenziarlo è l’ultimo report di Unioncamere, riportato da Il Messaggero. Stando ai numeri, infatti, sono stati creati oltre tre milioni di, ma mancano le figure specializzate per consentire alle aziende di soddisfare le proprie richieste. Idiin Italia sono in forte aumento – cityrumors.it – foto PixbayUn’allarme importante e da considerare anche da parte del governo per cercare di risolvere il prima possibile questo. Vedremo quali saranno le ...