I migliori smartphone che puoi comprare adesso | perché è arrivata l' ora di cambiare

(Di lunedì 18 marzo 2024) Irappresentano un equilibrio delicato tra funzionalità, prestazioni e design. Se il grosso del mercato è nella fascia media sotto ai 400 euro, i modelli in vendita a tre zeri continuano a essere una vetrina di ciò che il mercato riesce a fare in questo momento. E, ora, il livello di sviluppo è a uno stadio delicato: in mezzo a processori sempre più potenti e fotocamere da 200MP che promettono foto e video da urlo, sembra che nel 2024 la vera protagonista sia l'AI generativa. La prima a tentare questa strada è Samsung che ha presentato la sua Galaxy AI su Samsung Galaxy S24, per darci una mano in alcune delle funzionalità più utilizzate del telefono. Non è propriamente un’assistente in grado di far tutto ma è una buona base di partenza da sviluppare in futuro lato software. Però, se da una parte questo scenario ha reso di nuovo ...