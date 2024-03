I genitori di Regeni dopo la visita di Meloni in Egitto | “Fortunatamente c’è la separazione dei poteri”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Idi Giulio, a margine dell'udienza del processo per la morte del figlio, preferiscono non commentare le dichiarazioni rilasciate dadal Cairo: "diciamo solo che nel nostro Paese fortunatamente c'è ladei poteri, a differenza di quello che succede nei regimi".

Inaugurato in Puglia un parco in memoria vittime del covid - (ANSA) - ANDRIA, 18 MAR - Un parco per non dimenticare. Un bosco nel cuore del quartiere San Valentino di Andria, composto da alberi che avranno un nome e un cognome: quello delle 360 vittime del ...gazzettadiparma

